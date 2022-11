Vincent Janssen basisplaats op WK in Qatar: "Zo heb ik het ook begrepen"

Het ziet er naar uit dat Vincent Janssen zo goed als zeker een basisplaats krijgt op het WK in Qatar bij Oranje.

Bondscoach Louis van Gaal is duidelijk een fan van Vincent Janssen. Met zijn prestaties bij Royal Antwerp FC heeft de Nederlander zich stevig in de kijker gespeeld.

Dat moet resulteren in een basisplaats bij Oranje, zo zou Louis van Gaal laten vallen hebben. “Zo heb ik het ook begrepen”, vertelt trainer Mark van Bommel aan Het Nieuwsblad.

“We gaan zien of ik de Nederlandse nummer één word”, vult Janssen zelf aan. “Ik probeer te laten zien dat ik er klaar voor ben. Ik krijg veel vertrouwen van Louis van Gaal. We hebben een mooi doel in Qatar, het is de bedoeling om ver te raken.”