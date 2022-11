Felice Mazzu voor stevige uitdaging bij Charleroi: "Twee zaken moeten dringend veranderen"

Felice Mazzu werd eind vorige week aangesteld als de nieuwe trainer van Sporting Charleroi. Tijdens de WK-break ligt er heel wat werk op tafel.

Na zijn ontslag bij RSC Anderlecht heeft Felice Mazzu niet lang moeten wachten op een nieuwe job. Al de dag nadat hij stopte bij paarswit werden de Carolo’s genoemd als nieuwe werkgever.

In De Tribune op de RTBF liet analist Benjamin Deceuninck weten dat de aanstelling van Felice Mazzu een goede zaak is voor de club, maar dat er veel werk is.

“Op dit moment is er een probleem rond het mentale bij de spelers. Telkens als er een resultaat moet neergezet worden, neemt de stress de bovenhand”, klinkt het.

Maar er is nog meer nood aan versterking dan enkel wat mentaal oplapwerk. “Dat de centen die binnenstroomden voor verkochte spelers niet uitgegeven werden, met die kritiek van de supporters ben ik het eens. Al is het ook niet eenvoudig om voor dat geld een goede spits te vinden.”

Ook Standard en Anderlecht vinden moeilijk nieuw bloed voor de aanval. “Alle clubs zijn op zoek naar dezelfde profielen en Charleroi slaagt er niet in om dat de vinden. De voorbije jaren is er goed gewerkt, nu werd er gefaald.”