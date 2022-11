Mogelijkheden voor Bilal El Khannouss: "Mag hij Vrancken en Genk dankbaar voor zijn"

Bilal El Khannouss trekt met Marokko naar het WK en is daar onder andere tegenstander van de Rode Duivels.

Tegen Anderlecht speelde El Khannouss een zeer sterke wedstrijd, al zat het voor hem persoonlijk ook allemaal een beetje mee. Of hij op het WK zal spelen is nog een ander paar mouwen.

“Marokko heeft een heel goede selectie. Als Marokko al gekwalificeerd is voor de derde groepsmatch, kan hij dan misschien in actie komen”, zegt Gilles Mbiya-Beya in Extra Time.

Filip Joos stelt zich de vraag of El Khannouss opgeroepen zou zijn als Racing Genk op de zevende plaats in de stand stond. “Ik denk dat die leidersplek wel helpt”, zegt Joos.

“De statistieken heeft El Khannous nog niet. Dus hij mag Vrancken en Genk wel dankbaar zijn denk ik. Maar hij zal nog reuzenstappen zetten en dan zullen de assists en goals volgen.”