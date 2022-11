Vandenhaute geeft meer uitleg over wat er met Peter Verbeke gaat gebeuren: "Jesper komt als sportieve baas"

Jesper Fredberg wordt CEO Sports bij Anderlecht. Er is ook al een CEO Non Sports en dus rijst de vraag: wat met Peter Verbeke als hij terugkeert? Voorzitter Wouter Vandenhaute gaf er meer duiding bij.

De terugkeer van Verbeke is immers nog niet voor direct. "De voorbije weken las ik in verschillende kranten de termen sportief directeur of technisch directeur. Wij konden daar toen niet op reageren, maar Jesper komt wel degelijk als sportieve baas", schepte Vandenhaute duidelijkheid. "Met Peter Verbeke gaan we samenzitten als hij terugkomt. Peter zit in een niet zo evidente privésituatie met zijn zoontje en ook met zijn gezondheidstoestand."

"Hij had maanden geleden al aangegeven dat hij het allemaal niet belopen kreeg, de combinatie van CEO en sportief directeur. Hij heeft wel al gezegd dat hij nog lang bij Anderlecht wil blijven en ook de club wil verder met hem. Hij staat open voor alles, maar dat gaan we bekijken als hij beter is. Het zal nog een tijd duren voor hij weer de oude is. We hebben daar geen haast bij. We zullen een gesprek hebben met wat hij voor ons kan doen daarna. Maar uit respect voor hem vraag ik om daar nu niet over te beginnen speculeren. Gun hem zijn rust!"