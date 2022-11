Disciplinaire Raad laat weten dat Lamkel Zé dan toch niet met Antwerp-fans moet gaan praten (al zal die er zich nog weinig van aantrekken)

Didier Lamkel Zé werd door het Disciplinair Comité van de KBVB veroordeeld tot twee wedstrijden schorsing met uitstel én hij moest de dialoog aangaan met de fans van Antwerp. Vooral dat laatste zorgde voor veel gefronste wenkbrauwen. De Disciplinaire Raad voor het profvoetbal kwam er nu op terug.

Lamkel Zé kreeg die straf nadat hij in de wedstrijd van KV Kortrijk met Antwerp de confrontatie zocht met de Antwerp-fans, die hem een hele wedstrijd viseerden. Hij provoceerde hen ook en het Disciplinair Comité vond dat hij daarom eens met die fans moest gaan praten. Lamkel Zé weigerde echter pertinent het gesprek aan te gaan met mensen die hem beledigd hadden en sommigen zelfs racistisch bejegend.

KV Kortrijk ging ook in beroep en kreeg gelijk. Enkel zijn voorwaardelijke straf blijft staan, al moet hij wel nog 1000 euro betalen. Al zal hij er zich nog weinig van aantrekken. Zoals hij aangaf in een interview met de RTBF zou hij immers naar het Hongaarse Ferencvaros vertrekken in januari.