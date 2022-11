Vader bevestigt dat Kompany naar Brusselse uitgang werd geduwd: "Vincent had dat gevraagd, maar Anderlecht weigerde"

Vincent Kompany is de WK-break met Burnley FC ingegaan als leider in de Championship. De fans van RSC Anderlecht denken ondertussen met weemoed terug aan zijn periode als coach van paars-wit. Al was het eigenlijk helemaal niet lastig geweest om hem in Brussel te houden.

RSC Anderlecht en Vincent Kompany gingen afgelopen zomer in onderling overleg uit elkaar. Het is echter een publiek geheim dat de paars-witte bestuurskamer geen zin had om nog meer macht uit handen te geven. “Alles gaat heel goed bij Burnley FC”, bevestigt vader Pierre die theorie in La Dernière Heure. “In Engeland is hij coach én manager. Vincent had gevraagd om dat bij Anderlecht ook te worden, maar de club weigerde.”