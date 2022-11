De transfersom voor Jonathan David blijkt minder dan gedacht: 'Gent en Lille heronderhandelden akkoord in ruil voor directe betaling'

Jonathan David verkaste in 2020 van KAA Gent naar Lille OSC voor een recordbedrag van 31 miljoen euro. Uiteindelijk blijkt dat het prijskaartje een stuk lager ligt dan gedacht.

KAA Gent en Lille OSC kwamen een transfersom van 27 miljoen euro overeen. Via een bonussensysteem zou er uiteindelijk worden afgeklokt op 31 miljoen euro. Dat was op dat moment overigens een record in België.

La Dernière Heure weet dat die transferom uiteindelijk herzien werd. Tijdens de coronacrisis - en de daarbij horende financiële malaise bij een pak clubs - zaten de Buffalo’s en les Dogues opnieuw rond de tafel.

Minder, maar meteen betalen

De uiteindelijke (en vaste) transfersom is uiteindelijk 25 miljoen euro geworden. De consensus werd bereikt op voorwaarde dat Lille onmiddellijk en dus niet in schijven zou betalen. En dat is ondertussen gebeurd.