🎥 Heerlijk! Vanzeir en Teuma doden de tijd met de gitaar en enkele valse noten

Geen voetbal in 1A en dus moeten de eersteklassers op zoek naar een andere vorm van ontspanning.

Sommige ploegen hebben even verlof, anderen trainen nog wat en nog anderen maken van de gelegenheid gebruik om wat muzikaal te jammen. Dat deden Union-spelers Teuma en Vanzeir namelijk. Middenvelder Teuma houdt de gitaar in de hand en zet een van de supporterslieden in terwijl Vanzeir invalt. Echt helemaal zuiver is het niet, maar wel heerlijk om de kameraderie te zien tussen de ploegmaats.