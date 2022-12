🎥 KV Oostende steekt de draak met scheidsrechter die van het veld stapt tijdens oefenduel

Het was een opmerkelijk bericht zaterdagmiddag: KV Oostende wint een oefendoel tegen PEC Zwolle nadat trainer Dominik Thalhammer rood krijgt Ć©n de scheidsrechter van het veld stapt.

Het zou allemaal gebaseerd zijn op een misverstand waarbij de assistent-scheidsrechter dacht dat hij uitgescholden werd door Thalhammer en de Oostenrijkse trainer van KVO uitgesloten werd. Even later stapten de officials van het veld.

De oefenwedstrijd werd even later wel opnieuw hervat met Thalhammer achter de omheining, al heeft dat niet hetzelfde effect als in een vol stadion.

Op de socials van KV Oostende steken ze de draak met de reactie van de scheidsrechter door de aftocht van de scheidsrechter te begeleiden met een streepje muziek.

En oh ja, Bätzner scoorde het enige doelpunt van de partij.