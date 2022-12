Eersteklassers onder elkaar: STVV wint oefenpot van Eupen

Nog een drietal weken voor de competitie opnieuw op gang wordt getrapt. De eersteklassers zijn alvast opnieuw aan het oefenen.

Tijdens de eerste weken van het WK namen veel eersteklassers even een break om daarna de draad opnieuw op te pikken. STVV en Eupen besloten om een oefenwedstrijd te spelen. Initieel zou die wedstrijd doorgaan in de Oostkantons maar omdat er sneeuw voorspeld werd, kwamen de Panda's toch naar Limburg.

Geen Bernd Hollerbach aan de lijn bij STVV. De Duitser liet in de eerste helft de eer aan assistent Sil Rouvrois en in de tweede helft mocht Markus Pfanz de leiding over de spelers op zich nemen.

STVV won met 3-1 van Eupen. In de eerste helft kopte Teixeira de Kanaries op voorsprong. Hayashi zorgde voor de dubbele voorsprong maar N'Dri zorgde er 5 minuten voor tijd voor dat het opnieuw spannend werd. Gianni Bruno deed de boeken toe en zorgde voor de 3-1 eindstand.