Debat van de week: deze keuzes van Martinez kan u niet begrijpen - en wie wordt wereldkampioen?

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen bijna weer gaat beginnen.

Vorige week polsten we naar de Rode Duivels en de verschillende beslissingen van bondscoach Roberto Martinez de afgelopen weken. En daar had u toch wel veel over te zeggen. Eden Hazard die in de basis mocht beginnen tot twee keer toe, de weinige speelminuten van Trossard ... U had wel wat kritiek. WKJ4i6DOchmgyeA=w750-e365?full?full?full" style="width: 750px; height: 574px;" /> Deze week gaan we nog eens wat dieper in op het WK en op wie volgens u nu de nieuwe of echte topfavoriet is. De achtste finales zijn volop bezig, nog twaalf landen kunnen op dit moment nog het WK winnen. Wie gaat het halen? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie wordt wereldkampioen? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Nederland 11% Argentinië 15% Frankrijk 37% Engeland 0% Japan 4% Kroatië 0% Brazilië 19% Zuid-Korea 0% Marokko 4% Spanje 7% Portugal 7% Zwitserland 0% Stem Je kan nog stemmen tot 08/12/2022 00:00.