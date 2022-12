CIJFER VAN DE WEEK: 239 195 - Jupiler Pro League zorgt voor verrassend véél ontwikkeling op WK in Qatar

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de impact van de diverse competities op het WK in Qatar. Zo lijstte het CIES het aantal minuten op die spelers actief op het WK speelden voor hun 23e.

Daarbij kwam naar buiten dat de Bundesliga het meeste speelminuten gaf aan jonge spelers voor ze naar het WK trokken: 363 135 minuten.

België zesde

Dat werd door 99 spelers bewerkstelligd. De Premier League had 110 spelers actief op het WK, maar met minder minuten. Zelfs LaLiga volgt op twee, nog voor de Engelse eerste klasse.

De Jupiler Pro League haalt in totaal liefst 239 195 speelminuten en staat daarmee zesde in de wereld, na ook nog Frankrijk en Nederland.