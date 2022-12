Dit is ons 'Team van het WK' in de 8e finales

Ook tijdens het WK gaan we na elke speeldag op zoek naar de elf beste spelers van die speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel In doel posteren we voor speeldag twee uiteindelijk Bono, die de nul wist te houden voor Marokko tegen Spanje én ook nog eens de held van de strafschoppen werd. Verdediging Achterin kiezen we voor drie man. Pepe scoorde én deed het ook verdedigend voortreffelijk voor Portugal, terwijl Dumfries met 1 goal en 2 assists zijn waarde had en ook Silva opnieuw heel belanrijk was voor Brazilië. Middenveld Op het middenveld kiezen we voor Bellingham en Blind, die hun wedstrijden mee in een beslissende plooi wisten te brengen. Op de flanken kiezen we voor Mbappé (2 goals, 1 assist) en Perisic (1 goal). Aanval In de aanval kiezen we voor Messi (1 doelpunt), Giroud (1 doelpunt) en hattrick-hero Ramos, die Ronaldo deed vergeten bij Portugal. Dat levert dan onderstaand elftal op: