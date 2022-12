Mike Trésor heeft niet-selectie Duivels verteerd: "België is niet de enige ploeg die niet de meest logische keuzes gemaakt heeft"

Mike Trésor wil zijn ferme statistiekenrun doortrekken na de WK-break. Misschien ziet de volgende bondscoach wel iets in hem. Want deze keer zat hij zelfs niet in de voorselectie.

Al heeft hij dat wel al verteerd. “Ik heb nooit met de bondscoach gesproken”, aldus de middenvelder bij HBvL. “Ik ben ook niet echt teleurgesteld dat ik er niet bij was. Laat me het zo zeggen: ik had geen grote verwachtingen en ben altijd realistisch gebleven. Ik was voordien nog nooit opgeroepen en zat nooit in voorselecties. Dan kan je geen hoge verwachtingen hebben. Maar uiteindelijk is het wel zuur om er, met de statistieken die ik dit seizoen kan voorleggen, niet bij te zijn."

Trésor hoopt het ooit wel te mogen meemaken. "Maar dat is een keuze van de bondscoach. Ik denk dat België niet de enige nationale ploeg is die niet de meest logische keuzes heeft gemaakt. Maar kijk, voetbal is op zich ook niet logisch. Je moet gewoon proberen de keuzes van de trainer te respecteren. Ik ga week in week uit mijn best blijven doen om de volgende selectie wel te halen.”