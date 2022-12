Standard gaat in beroep tegen één speeldag schorsing voor Dragus

Denis Dragus werd door het Disciplinair Comité van de KBVB voor één wedstrijd geschorst omwille van het provoceren van de Anderlecht-fans tijdens de tumultueuze topper. Daar gaat Standard echter niet mee akkoord.

Dragus schudde triomfantelijk met de vuist richting Anderlecht-supporters, maar dat duurde nog geen twee seconden. Hij werd al gauw tot de orde geroepen. Standard heeft besloten in beroep te gaan.

Nicolas Raskin is voor één wedstrijd geschorst (op verplaatsing bij Antwerp, in de beker). Philipp Zinckernagel zal de bekerwedstrijd in Antwerpen en de trip naar Gent drie dagen later missen.