KRC Genk haalt bakzeil in zaak die het had aangespannen tegen kalendermaker Pro League

Een tegenvaller voor KRC Genk: in de zaak die het had aangespannen tegen de kalendermaker van de Pro League krijgt het geen gelijk.

Althans niet van de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal, dat zich over deze zaak gebogen heeft. Genk kan mogelijk in januari een bijzonder druk programma voorgeschoteld krijgen en had graag één of twee wedstrijden laten verplaatsen. De kalendermaker houdt echter vast aan de oorspronkelijke planning.

De argumenteren hiervoor zijn dat volgens het reglement twee rustdagen tussen wedstrijddagen volstaat en dat Genk bovendien gespaard blijft van de belasting van Europees voetbal. De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal heeft de kalendermaker gelijk gegeven. Genk kan wel nog altijd naar het BAS stappen.

Mogelijk 5 matchen tussen 8 en 20 januari

De leider in onze competitie ontvangt op 8 januari Club Brugge en op 14 januari Zulte Waregem. Tussendoor komt het mogelijk op 11 januari ook in actie, als het eerst op 21 december de bekerpartij tegen Anderlecht tot een goed einde weet te brengen. De verplaatsing naar Westerlo is voor 17 januari. Drie dagen later moeten de troepen van Wouter Vrancken dan weer naar de Kehrweg om daar Eupen partij te geven.