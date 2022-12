Turkse interesse? 'Club Brugge heeft grootste plannen en hangt prijskaartje van 10 miljoen euro om vleugelverdediger'

Momenteel maakt hij het mooie weer niet eens in Jan Breydel, maar dat wil niet zeggen dat Club Brugge hem koste wat het kost wil houden.

Galatasaray was de voorbije maanden meermaals op bezoek in Het Kuipje in Westerlo. En niet enkel omwille van de Turkse links met De Kemphanen.

Had je 10 miljoen ...

Zo zijn ze naarstig aan het scouten en daarbij valt vooral de naam van Maxim De Cuyper, door Club Brugge al voor de tweede keer uitgeleend aan Westerlo.

Volgens Sabah Spor heeft het team van Dries Mertens echter de hoop opgegeven, aangezien blauw-zwart liefst tien miljoen euro zou vragen voor de vleugelverdediger.