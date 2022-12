Loting kwartfinales Croky Cup levert twee absolute topaffiches op

In de Beker van België maken we ons na Nieuwjaar op voor de kwartfinales. Daarin zullen we een paar topaffiches krijgen.

In de midweek van 10, 11 en 12 januari zullen de kwartfinales van de Croky Cup worden gespeeld. Met Genk - Antwerp als absolute topaffiche. Affiches De loting voor de kwartfinales gebeurde deze middag. Ook Union SG tegen AA Gent mag als een topper worden aangeduid. Zulte Waregem - STVV en Kortrijk - KV Mechelen zijn de twee andere kwartfinales. Voor die vier ploegen een unieke kans op een halve finale en wie weet zelfs meer.

