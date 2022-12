Broos over Hoefkens: "In augustus ook al kantje boord tegen Leuven" en "En dan in mei kampioen, waarom niet"

De manier waarop Club Brugge omgaat met Carl Hoefkens op dit moment? Dat stuit de gewezen toppers tegen de borst. En het zegt veel over de relativiteit van vele zaken.

Hugo Broos trekt in Het Nieuwsblad een parallel met de heenwedstrijd tegen OH Leuven: "Toen was het midden augustus toch ook al kantje boord voor Hoefkens bij Club?"

Kampioen?

"Hij won overtuigend, een paar maand later slaagde hij erin om te overwinteren in de Champions League", kan er een lachje af.

"Misschien lukt dat nu opnieuw en dan worden ze in mei kampioen. Waarom niet?" In het (Belgisch) voetbal is alles mogelijk.