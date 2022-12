Sven Jaecques haalt uit naar Hein Vanhaezebrouck: "De manier waarop..."

Sven Jaecques is één van vier leden van de taskforce die de nieuwe bondscoach voor de Rode Duivels moeten kiezen.

Naast CEO Peter Bossaert zitten Pierre Locht (Standard) en Sven Jaecques (Antwerp) in de taskforce die de bondscoach moeten kiezen. Ook Bart Verhaeghe werd gevraagd.

Hein Vanhaezebrouck, de trainer van AA Gent, had al smalend gezegd dat ze alle slimme voetbalmensen samen hadden gezet om een opvolger voor Roberto Martinez te kiezen.

“Hein zegt vaak de waarheid, al is de manier waarop er soms wat over”, zegt Jaecques in Het Laatste Nieuws. ““Het is frappant dat er ad hoc zo'n comité moet samengesteld worden - dat had beter voorbereid moeten zijn.”

Wat erop wijst dat de voetbalbond eigenlijk geen rekening had gehouden met het feit dat Martinez niet zou aanblijven. “En dat we niet de grootste voetbalkenners zijn, klopt ook. Anders waren we trainer geworden.”