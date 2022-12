Skov Olsen ontbreekt in selectie Club Brugge en reageert meteen op Instagram: "Ik ben niet geblesseerd"

Club Brugge speelt deze middag tegen OH Leuven. Eén opmerkelijke afwezige in de selectie van Carl Hoefkens: Skov Olsen. De Deen werd gepasseerd en maakte meteen duidelijk dat het niet omwille van een blessure was.

Olsen had wat last aan de heup, maar dat is niet de reden waarom Hoefkens hem thuis liet. De sportieve staff van Club is niet tevreden met de prestaties van de 22-jarige aanvaller op match en op training. Olsen reageerde in zijn Instagram-stories ook op de selectie. “Ik wou dat ik het team kon helpen, maar de coach koos ervoor mij niet te selecteren", schreef hij. “Ik ben niet geblesseerd, zoals het gerucht gaat. Ik wens het team het allerbeste.” Hoog spel van Hoefkens? De coach staat al onder druk en een ontevreden speler kan hij nu wel missen als kiespijn. © Instagram Skov Olsen





