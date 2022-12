Bestuur Club Brugge zal bezwijken aan geroep supporters: "Dat spreekt niet in zijn voordeel"

Carl Hoefkens pakte met Club Brugge een gelijkspel tegen OHL in wat beschouwd werd als de wedstrijd van zijn laatste kans.

Volgens de Sporza-commentator van de match bleef Carl Hoefkens vrij rustig onder de situatie. “De manier waarop hij ermee omgaat, vind ik heel knap. Hij was gisteren rustig en sereen en gaf ook zinnige antwoorden”, aldus Johan De Caluwé.

Volgens De Caluwé kan het immers snel keren. “Voetbal is zo onvoorspelbaar. Het zal zeker eens kantelen. Alleen vrees ik dat het bestuur wel rekening zal houden met de druk van het Brugse publiek wanneer de onvrede aanhoudt. Daar zijn ze heel gevoelig voor.”

Een nieuwe trainer in de plaats van Hoefkens lijkt er dat ook zo goed als zeker te komen. “Ik denk dat Club Brugge wel bezig is met kandidaten om over te nemen. Dat er nu niet gecommuniceerd wordt dat Hoefkens gewoon blijft, spreekt ook niet in zijn voordeel. Alleen is de vraag wie vrij is en wie bereid is om te komen. Ik denk dat ze dan toch met een naam zullen moeten komen om de Brugse aanhang wat te sussen.”