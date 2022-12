Karel Geraerts geeft zelf zijn mening om Carl Hoefkens op te volgen bij Club Brugge

De positie van Carl Hoefkens als trainer van Club Brugge lijkt op dit moment bijzonder onzeker.

Het gelijkspel tegen OH Leuven heeft de supporters van Club Brugge alvast niet overtuigd. Wat het bestuur ervan denkt is op dit moment niet duidelijk.

Karel Geraerts wordt hier en daar genoemd als mogelijke opvolger van Hoefkens. Hij heeft een verleden bij blauwzwart en woont in Brugge.

“Eerlijk gezegd: dat ik dit jaar hoofdcoach ben geworden van Union, was helemaal niet ingepland. Niemand had ook kunnen voorspellen dat Felice in één keer zou vertrekken”, klinkt het in Sport/Voetbalmagazine.

“Voor de rest is het gewoon heel simpel: als er iets op mijn bord komt, dan zal ik ernaar kijken. Voor de rest kan je daar dagen over schrijven of praten, maar daar ga ik mijn energie niet aan verspillen.”