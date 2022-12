Mark Van Bommel is op zijn hoede voor Westerlo: "De verplaatsing is niet gemakkelijk"

Antwerp speelt op het veld van Westerlo. Vooraf is trainer Mark van Bommel op zijn hoede voor de verplaatsing naar de Kempen.

Mark van Bommel wil de verplaatsing naar Westerlo zeker niet onderschatten. "Een uitmatch in Westerlo is niet gemakkelijk", aldus van Bommel op een persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd.

"Het heeft thuis al enkele topclubs verslagen en heeft niet voor niets 26 punten. Het is gewoon een goede ploeg", haalde van Bommel de statistieken boven.

Extra lastig voor Antwerp en van Bommel zijn de vele blessurezorgen. Op de persconferentie moest hij zowaar een spiekbriefje bovenhalen.