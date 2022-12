Carl Hoefkens bij Club Brugge: van een historische Champions League-campagne tot een ontslag in de kerstperiode

Het zat eraan te komen en het werd ook officieel. Carl Hoefkens werd al na 6 maanden ontslagen.

Nochtans begon Carl Hoefkens goed als hoofdtrainer. Hij maakte gebruik van de ervaring die hij eerder had opgedaan. Hij was assistent van Philippe Clement en later ook van Alfred Schreuder. Onder Schreuder zagen we Hoefkens tijdens de wedstrijden ook vaak aanwijzingen vanaf de zijlijn geven. Hoefkens kreeg bij de club lof en werd als hoofdtrainer van Club Brugge aangesteld. Van buitenaf stelden analisten vragen bij zijn aanstelling. Het zou nog te vroeg zijn, klonk het.

HISTORISCHE CHAMPIONS LEAGUE

Hoefkens gaf dIe analisten lik op stuk en won met Club Brugge meteen de 1e prijs van het seizoen door de Supercup te winnen. In de competitie moest Club er eerst nog wat inkomen, maar na een nederlaag tegen Eupen en een gelijkspel tegen Zulte-Waregem was de trein vertrokken.

Club reeg de zeges aaneen. Dat was niet alleen in de Jupiler Pro League, maar ook in de Champions League. Vooral in de CL kreeg Hoefkens de handen op elkaar. Ze pakten tegen Bayer Leverkusen, Porto en Atletico Madrid 9 op 9 en daarna speelden ze nog eens gelijk in Madrid. Na 4 wedstrijden was de kwalificatie voor de 1/8-finales al een feit. Een historisch moment voor Club Brugge en het Belgische voetbal.

© photonews

VERVAL EN GEEN KENTERING

Nadien begon het verval te komen. Een tijdje konden de resultaten de mindere prestaties verbloemen, maar nadat ook de resultaten begonnen uit te blijven, werd de positie van Hoefkens steeds meer in vraag gesteld. Het verschil met RC Genk werd alsmaar groter en ook in de beker konden ze tegen Patro Eisden zich op de valreep plaatsen voor de volgende ronde. Het doel van Club is nog altijd de beker en de landstitel winnen.

De WK-break kwam eraan en die moest tot een kentering leiden. Die kentering kwam er niet. Integendeel. Na een blamage ging Club tegen Sint-Truiden uit de beker. Hoefkens werd openlijk op het matje geroepen en tegen OHL werd het een wedstrijd van alles of niets. Het werd niets. Met slecht spel leek Club eerst nog de 3 punten thuis te houden, maar in het slot maakte OHL nog gelijk. Nachon Nsingi bezegelde uiteindelijk het lot van Hoefkens bij Club Brugge.