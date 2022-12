Timothy Derijck gelooft er nog in: "Met vijf ploegen tot laatste speeldag strijden voor behoud"

Met drie ploegen die degraderen is het ook onderin de rangschikking van de Jupiler Pro League bijzonder spannend.

Zulte Waregem lijkt het hele seizoen al een vogel voor de kat. Het zou voor de buitenwereld een mirakel zijn mocht Essevee zich dit seizoen weten te redden.

Volgens Timothy Derijck is het behoud wel degelijk mogelijk. “Ik zeg al een poosje dat een vijftal ploegen wellicht tot de laatste speeldag zullen moeten strijden voor het behoud”, zegt hij in Het Nieuwsblad. “Uiteraard is het geen makkelijke situatie voor ons. Maar we hebben geen andere keuze: we zullen tot de laatste snik moeten knokken.”

Mechelen, Genk, Anderlecht, Westerlo en Club Brugge. Daarmee openen de troepen van Mbaye Leye het nieuwe jaar. “In januari wacht ons een zwaar programma, maar misschien komt er toch nog wat versterking. Het wordt voor ons moeilijk, maar dat geldt ook voor de andere ploegen onderin.”

“Iedereen weet wat dat het beter moet, maar we zijn duidelijk zoekende. Je moet erin blijven geloven, anders heeft het geen zin. Maar dat is duidelijk niet het geval met deze groep, het geloof in de goede afloop is nog intact.”