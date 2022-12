Zelfde scenario als bij Wolfsburg tekent zich af voor Van Bommel bij Antwerp en met het komende programma wordt het niet makkelijker

Antwerp is aan een slechte reeks bezig in de competitie en staat dan nog eens voor een erg lastige anderhalve maand.

Club Brugge, de nummer vier in de stand, nam al afscheid van zijn Carl Hoefkens. Maar ook bij Antwerp zijn er toch stilaan de nodige zorgen. Ondanks de ruime zege in de beker tegen Standard, de recente comeback tegen Westerlo en de 27 op 27 begin dit seizoen oogt het in de competitie toch ook mager de laatste tijd: 3 op 18 en geen overwinning in de zes laatste matchen.

Meer nog, sinds die reeks van negen overwinningen op rij, die door KV Kortrijk begin oktober werd teniet gedaan, pakte Antwerp in de daaropvolgende negen matchen slechts 9 op 27. Tegen Club Brugge en Anderlecht speelde het wel gelijk, maar tegen Standard en Racing Genk werd wel verloren in de competitie.

Bij de vorige opdracht van Mark van Bommel, bij Wolfsburg, tekende zich een erg gelijkaardig scenario af. Eerst 13 op 15 in de competitie en even de leiding, nadien volgde een 0 op 12 en was het afgelopen. Qua punten per wedstrijd doet Van Bommel het bij Antwerp (2,00) het voorlopig wel een stuk beter dan bij Wolfsburg (1,44) in de competitie.

Loodzwaar programma

Komende anderhalve maand volgt echter een loodzwaar met duels tegen Gent, Genk, Union, Oostende, Standard, Anderlecht en weer Genk (beker). Antwerp is daarna wel verlost van duels tegen G5-ploegen en kan in de laatste negen matchen van het seizoen punten pakken. Zal Van Bommel zolang de tijd krijgen van het bestuur?

De Nederlander moet wel heel wat spelers missen en bij momenten speelt Antwerp ook gewoon goed. Toch zal de eerst volgende test tegen KAA Gent al belangrijk worden. Bij winst zet Antwerp Gent op acht punten, bij verlies komt Gent terug tot op twee en is zelfs een plek bij de top vier in het gedrang. Het is stilaan van moeten voor Antwerp om de top vier niet in gevaar te brengen, voor Van Bommel om zijn carrière als trainer niet in gevaar te brengen.