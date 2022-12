Club Brugge moet hoger schakelen: Kaper op de kust voor topkandidaat die Hoefkens moet opvolgen

Club Brugge is naarstig op zoek naar een opvolger voor trainer Carl Hoefkens die deze week doorgestuurd werd.

Volgens Daily Mail is Scott Parker de absolute topkandidaat om Hoefkens op te volgen bij Club Brugge. Hij werd vier maand geleden ontslagen bij Bournemouth na een 9-0-vernedering tegen Liverpool.

Club Brugge zou in vergevorderde onderhandelingen zitten, zo berichtten verschillende media eerder deze week al. Een deal is er echter nog niet en mogelijk heeft dat te maken met het feit dat Parker ook in eigen land aan de slag kan.

De Engelse krant schrijft immers dat ook Norwich Parker als trainer wil binnenhalen. Daar werd Dean Smith op tweede kerst ontslagen na de nederlaag tegen Luton. Blauwzwart moet dus hoger schakelen wil het hem binnenhalen.