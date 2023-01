Michel Wuyts heeft wat te zeggen over de ontslagen Carl Hoefkens

Het is zijn branche niet, maar wielercommentator Michel Wuyts komt met duidelijke uitspraken over Carl Hoefkens.

Het ontslag van Carl Hoefkens leek wel de kroniek van een aangekondigde dood. Of de timing juist zat is echter een ander paar mouwen. En hoe de knappe Champions League campagne opweegt tegen de nederlagen...

Wielercommentator Michel Wuyts denkt er alvast het zijne van. “Ik wens Carl Hoefkens een warm eindejaar en vreugdevol 2023 met snel een nieuwe job toe”, klinkt het bij Wuyts in Het Laatste Nieuws.

“Ik vind zijn ontslag onrechtvaardig na enkele negatieve uitslagen in zes weken, terwijl hij toch iets groots neergezet heeft in de Champions League. Dat een bestuur met twee mensen die in één van de grootste voetbalschandalen hun rechtsgang afkochten beoordelen of Carl deugt en hem vierendelen, daar heb ik een probleem mee. Dus Carl, kop op!”