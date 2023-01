'Club Brugge gaat hard: naast Vormer nog vier mensen op vertrekken'

Bij Club Brugge is Ruud Vormer zo goed als weg naar Zulte Waregem, maar er zijn nog spelers waar we deze winter iets mogen over verwachten.

Club Brugge wil zich namelijk graag van nog een aantal spelers ontdoen, zo blijkt. In totaal mogen er naast Vormer nog vier spelers vertrekken. Vier extra vertrekkers Zowel Owen Otasowie als Daniel Pérez zouden mogen vertrekken, weet Het Nieuwsblad ondertussen te melden. Het kan gaan over een definitieve of tijdelijke oplossing. En omdat er mogelijk ook wat nieuwkomers - inclusief een doublure voor Mignolet - gaan komen, mogen ook Noah Mbamba en Senne Lammens vertrekken.