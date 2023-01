'Lionel Messi heeft knoop doorgehakt over zijn toekomst'

Lionel Messi is na het WK in Qatar terug op Franse bodem en wil in 2023 ook op clubniveau prijzen pakken. En wat met de toekomst?

Lionel Messi heeft een aflopend contract bij PSG, al zijn er wel opties in zijn contract bij de Parijzenaars. Er wordt al een paar weken onderhandeld. 2024 Nu zijn Messi en PSG het klaarblijkelijk eensgeraakt. Volgens Marca zal hij bij aankomst bij zijn club vrij snel een contract tekenen tot 2024. Daarmee komen de transfergeruchten omtrent Messi mogelijk snel tot een einde. In 2023 is het misschien tijd om ook op clubniveau bij PSG te oogsten, bijvoorbeeld in de Champions League?