Ronny Deila heeft geen leuke boodschap voor Standardsupporters

Ronny Deila gaf op zijn persconferentie van vandaag de nodige tekst en uitleg bij de maand januari.

Deila wil het jaar 2023 inzetten met een overwinning tegen STVV. Wensen voor een stevige wintermercato kunnen er helaas niet van af bij Standard.

“Een coach heeft altijd wensen. We volgen spelers, met als doel onszelf op korte en lange termijn te versterken. Maar we moeten eerlijk zijn: we hebben geen geld om iets speciaals te doen op dit moment”, klinkt het.

“Het is belangrijk om dat te zeggen aan het grote publiek en onze supporters. De club heeft 20 miljoen schulden en moet die eerst terugbetalen voordat ze in spelers investeert. Dat is onze realiteit. We moeten ermee omgaan.”

Standard wil in de toekomst een duidelijke weg inslaan. “Vandaag is het onze taak om ons talent te ontwikkelen zodat het team goed speelt. En als ze eenmaal ontwikkeld zijn, is het de bedoeling ze te verkopen om de club te laten groeien. Met Raskin en Amallah zijn we niet aan het einde van dat proces gekomen, het kan gebeuren. We moeten ons richten op de anderen en ons talent ontwikkelen in plaats van het elders te huren.”