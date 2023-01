Mats Rits overtuigt dat hij weer in de basis komt en spreekt over match tegen Racing Genk: "Een cruciale match is een groot woord"

Mats Rits (29) is bijna weer helemaal fit na een lange revalidatie.

Mats Rits scheurde op 1 mei de kruisband in zijn rechterknie en stond voor een lange revalidatie. Na acht maanden is hij weer stilaan helemaal wedstrijdfit en staat hij dicht bij een terugkeer. Club Brugge haalde ondertussen wel onder meer Onyedika en Nielsen voor op het middenveld.

Toch denkt Rits dat hij snel weer zijn plaats in de basis kan veroveren. "Ik ben voetballer geworden om op het veld te staan en heb voldoende zelfvertrouwen. En ik heb het hier zelf in de hand, hé", zegt hij bij Sport/Voetbalmagazine.

"Genk is héél goed"

Club Brugge trekt zondag naar Racing Genk, de achterstand van Club bedraagt al 12 punten. Toch vindt Rits niet dat het een alles-of-niets-match wordt. "Simpel: het is nu aan ons om die kloof te dichten. En ze zondag tegen Genk in elk geval niet laten vergroten. Een cruciale match is een groot woord", zegt Rits nog.

Rits legt ook uit waarom hij het niet zo cruciaal vindt. "Als we daar winnen en we verliezen de volgende match, dan staan we weer even ver. Maar het wordt natuurlijk wel een heel belangrijke match. Al wordt dat niet evident, Genk is héél goed."