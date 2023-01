Welke opties heeft Anderlecht-coach Brian Riemer voor de verdediging nog?

Hannes Delcroix viel vrijdag geblesseerd uit. Daardoor houdt Anderlecht-coach Brian Riemer nauwelijks nog verdedigende opties.

Zeno Debast was al uit en ook Lucas Lissens was al enige tijd uit. Door de situatie met Wesley Hoedt waren er al 3 verdedigers onbeschikbaar. Daar kwam ook nog eens Hannes Delcroix bij. Zo heeft Anderlecht-coach Brian Riemer nog één centrale verdediger over: Jan Vertonghen. Voor de andere positie centraal achterin zal Riemer moeten puzzelen.

Een mogelijkheid is dat Riemer een van zijn rechtsachters centraal zet. Noah Sadiki heeft daar nauwelijks ervaring en wellicht zal dat risico niet genomen worden. Er zal eerder voor Amir Murillo of Killian Sardella gegaan worden en dan vooral die laatste. Sardella werd al regelmatig als noodoplossing gebruikt. Ook zal Riemer de offensieve kracht van Murillo op de rechterflank wellicht willen behouden.

Marco Kana kan ook eventueel centraal achterin gedropt worden. De defensieve middenvelder speelde daar onder Kompany ook al. Al heeft Kana dit seizoen nog maar nauwelijks wedstrijdritme gehad. Hij was namelijk lange tijd uit met een blessure aan het bekken. Tenzij Riemer nog met een verrassing komt, zijn dat de opties voor een centraal duo achterin.

Op de linksachter is Moussa N'Diaye de enige optie. Delcroix speelde daar ook al dit seizoen, maar hij is, zoals al eerder gezegd, geblesseerd.

Riemer kan ook verrassen door met een driemansdefensie te spelen. Dan zou je naast Vertonghen N'Diaye en Sardella of Murillo zetten. Al zal Riemer eerder opteren om zijn viermansdefensie te behouden, met N'Diaye op de linksback, Vertonghen en Sardella of Kana centraal achterin en Murillo op de rechtsback.