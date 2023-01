Vanzeir doet zijn zegje over de ontslagen van Mazzu en Hoefkens

Dante Vanzeir zag de voorbije maanden Felice Mazzu en Carl Hoefkens ontslagen worden door hun club.

Vanzeir werkte bij Union SG samen met Felice Mazzu. Zijn passage bij RSC Anderlecht was van zeer korte duur. “Pijnlijk om te zien. Ik had een heel goeie band met Felice. Ook los van het voetbal kon ik met alles bij hem terecht”, zegt Vanzeir aan Gazet van Antwerpen.

“Veel horen we elkaar niet, maar op de belangrijke momenten, zoals de feestdagen of zijn ontslag, sturen we elkaar een berichtje. Hij was ook gewoon een goeie coach. Op dat vlak was er een soort connectie tussen ons.”

Ook het ontslag van Carl Hoefkens bij Club Brugge deed wel wat voor Vanzeir. “In 1B waren onze eerste wedstrijden onder Mazzu ook niet super, maar hij heeft toen wel de tijd gekregen om te groeien en de ploeg te leren kennen. Dat mis je soms op het hoogste niveau. Daar worden trainers ontslagen bij het minste dat fout loopt. Kijk naar Club Brugge en Carl Hoefkens.”