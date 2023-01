Scott Parker hakt meteen knopen door bij Brugge: 2 zomeraankopen naast selectie, duurste aankoop er opnieuw bij

Scott Parker staat voor zijn vuurdoop bij Club Brugge.

Parker mag meteen debuteren op het veld van leider Racing Genk, een stevige opgave. Hoe Parker de troepen zal opstellen is nog niet duidelijk, maar via zijn wedstrijdselectie heeft hij toch al even in zijn kaarten laten zien.

Want zo valt het meteen op dat Dedryck Boyata en Cyle Larin niet tot de selectie behoren. Beide zomeraanwinsten konden het voorbije halfjaar nog niet overtuigen en ook de nieuwe oefenmeester van Club Brugge is blijbkaar niet onder de indruk.

Wie wel opnieuw op een selectie mocht rekenen was recordaankoop Roman Yaremchuk. En na 8 maand blessureleed zit ook Mats Rits opnieuw in de selectie van Blauw-Zwart.

Bij Racing Genk heeft Wouter Vrancken niets aan het toeval over gelaten om Club Brugge te analyseren. "We hebben ook wedstrijden van de vorige 2 clubs van Parker bekeken", gaf Vrancken toe.

Aanwinst Yira Sor zit alvast meteen in de selectie van Genk. Hij werd begin januari voor 6,5 miljoen euro overgenomen van Slavia Praag.