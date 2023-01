Stade Reims wint zwaar van zesdeklasser in Franse beker

In de 32ste finales van de Coupe de France heeft Stade de Reims zwaar uitgehaald.

De eersteklasser had geen problemen met Loon Plage, dat in de zesde divisie uitkomt in de reguliere competitie. Het werd 0-7.

Op slag van rust kon Zeneli de bezoekers op voorsprong brengen, nadat Loon Plage de eerste helft wist te overleden.

Na de rust stond het snel 0-2 via Sierhuis. Met onder andere twee goals van Adeline in evenveel minuten ging het plots heel snel.

Thomas Foket bleef op de bank bij Stade de Reims. Maxime Busi speelde de volledige bekerpartij mee met de bezoekers.