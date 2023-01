Visser zwaar onder vuur: "Frank De Bleekere zal weer werk hebben"

Geen goed woord voor de wedstrijdleiding van Lawrence Visser in de topper tussen KRC Genk en Club Brugge.

Het was nog eens geen rust in de topper tussen KRC Genk en Club Brugge, maar scheidsrechter Lawrence Visser had het al helemaal verkorven.

Gert Verheyen liet bij Eleven Sports horen dat hij niet akkoord ging met de tweede gele kaart van Wouter Vranken. “Dit doe je niet, we zitten op tien minuten van de rust. Zeg hem dat het de volgende keer prijs is.”

Even later gingen de poppen nog meer aan het dansen bij de vliegende tackle van Sylla. Geel in plaats van rood. Peter Vandenbempt zag de bui al hangen. “Frank De Bleekere zal weer werk hebben om alles uit te leggen.”