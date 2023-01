'RSC Anderlecht en KRC Genk zitten achter dezelfde middenvelder aan'

De wintermercato is goed en wel begonnen. Ook de Belgische clubs mikken op de nodige versterking.

Volgens transferjournalist Gianluca Di Marzio zijn RSC Anderlecht en KRC Genk allebei geïnteresseerd in Alexis Ronaldo Tibidi.

De 19-jarige Fransman speelt momenteel in Oostenrijk voor Rheindorf Altach. Hij wordt verhuurd door het Duitse VfB Stuttgart.

Tibidi is een middenvelder, maar scoorde in 16 wedstrijden wel 5 goals en deelde 1 assist uit. Wellicht is zijn transfer pas voor deze zomer door het huurcontract.