Simon Mignolet over eerste goal van Genk: "Bepaalde principes niet gehanteerd"

Club Brugge kwam op voorsprong tegen Genk, maar Simon Mignolet ging niet helemaal vrijuit bij de gelijkmaker.

Het was voor Simon Mignolet niet zijn meest gelukkige wedstrijd van het seizoen, al behoedde hij Club Brugge ook voor nog meer tegendoelpunten.

Bij de 1-1 kwam hij uit, maar Cuesta kon sneller binnenkoppen. “Onze stilstaande fases zijn nog niet volledig ingestudeerd. Bepaalde principes werden niet gehanteerd toen ik inliep”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De doelman van Club Brugge wilde nog geen consequenties aan de nederlaag koppelen. “We zijn nog maar net begonnen aan een nieuw verhaal onder een nieuwe coach. Het was een open wedstrijd. Toen het nog 1-1 stond, hadden we op voorsprong kunnen komen en ook na de 2-1 was er nog die kans om gelijk te maken. Maar dan valt die rode kaart en was de match voorbij.”