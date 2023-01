Thomas Chatelle is duidelijk: "Er is geen enkele ploeg die meekan met Genk"

Racing Genk won zondag de topper van Club Brugge en profileert zich daarmee meer dan ooit als absolute titelkandidaat.

Het was uitkijken hoe KRC Genk uit de topper tegen Club Brugge zou komen. “Van begin tot eind hadden ze controle. Natuurlijk creëerde Club Brugge enkele dikke kansen. Genk probeert altijd dominant te spelen en geeft zo veel ruimte weg”, zegt Thomas Chatelle aan Het Belang van Limburg.

De spanning was bij momenten te snijden. “Verder vond ik dit een heel nerveuze topper. Ook Wouter Vrancken reageerde te nerveus, hij had niet zo impulsief moeten reageren. Maar de spelers haalden uit die opstootjes wel veel energie.”

Over de toekomst is Chatelle dan ook duidelijk. “Ze wilden absoluut tonen dat zij terecht op die eerste plaats staan en dat ze de beste ploeg zijn van het land. Als je het niveau van Genk ziet, is er geen ploeg die momenteel meekan. De anderen zijn te onregelmatig.”