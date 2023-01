Fans Anderlecht schrijven open brief naar bestuur: "Echte leiders verstoppen zich niet in hun kasteel" en "Neem ontslag als voorzitter!"

De fans van Anderlecht gaan niet gesust worden door een gesprek met Jesper Fredberg en Brian Riemer. Eigenlijk willen ze dat het bestuur uitleg komt geven. In een open brief halen ze het gebrek aan communicatie aan.

“Wij, de fans, maken ons zorgen. Meer dan ooit. Sinds Kompany vertrok, kwam de ene grote terugval na de andere. We vechten bijna tegen degradatie, het geld is op en er is nul transparantie tussen de club en de fans.”

“Echte leiders verstoppen zich niet in hun kasteel. De voorbije zes maanden kregen wij slechts 1 (!) persconferentie zonder er oplossingen of antwoorden werden aangereikt.”

“Hoe maken we deze club opnieuw beter? Niemand lijkt een antwoord te hebben. De manier waarop deze club momenteel geleid wordt is niet oké. Wij, de fans, verdienen beter. Wij verdienen te weten wat er aan de hand is. De continue staat van onzekerheid, de crisis die niet lijkt te eindigen, de chaos achter de schermen... Het is verdomd deprimerend en het doet pijn. We willen antwoorden, duidelijkheid. Een open dialoog.”

“Maar wat we echt willen, boven alles, is onze club terug. Want dit voelt niet meer zoals RSC Anderlecht.”