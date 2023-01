Nainggolan praat nadat hij opzij werd geschoven: "Antwerp wou me gewoon kloten"

"Ik heb nooit een uitleg gekregen!" Radja Nainggolan heeft voor het eerst gereageerd op zijn gedwongen vertrek bij Antwerp. De middenvelder begrijpt niet waarom de club hem zo behandeld heeft, zei hij in de podcast Koolcast.

“Ik wil snel weg uit België, ik heb het hier een beetje gehad”, zei hij. “De spotlights stonden altijd op mij. Ik voelde me geviseerd. Ik heb een paar zaken verkeerd gedaan, dat geef ik toe. Maar ik werd daarvoor gestraft alsof ik een moord had gepleegd. Toen ik aan de kaaien met een alcoholpercentage van 0,56 werd tegenhouden stond dat wekenlang in de gazet. In Italië haalt zoiets zelfs de krant niet.”

“Ik heb mijn imago tegen, dat besef ik. Ik heb tattoos, ik rook eens een sigaret, ik drink eens een glaasje teveel en voetballers mogen niet zat zijn. Ik vind dat allemaal bullshit. In Italië roken er in elke ploeg tien spelers. Zelfs Gianluigi Buffon rookt. Ik schaam me daar niet voor. Ik wil een rolmodel zijn op het voetbalveld, daarnaast wil ik genieten van het leven. Ik heb het vroeger heel zwaar gehad, nu wil ik genieten. In België is er te veel aandacht voor wat er naast het veld gebeurd.”

“Na de match op Standard, waar we verloren met 3-0, werd er enkel geschreven over mijn vape-moment op de bank. Ook dat begrijp ik niet. Er waren trouwens honderd manieren om dat keurig op te lossen. Ik had gerust een boete tot 30.000 euro willen betalen die ik kon doorstorten naar Kom op Tegen Kanker. Dan waren de club en ik er beter uitgekomen. Ik heb zelf een moeder verloren aan kanker. Ik besef dat het verkeerd was wat ik deed. Maar vroeger rookte ik anderhalf pakje sigaretten per dag. Nu trek ik alleen nog maar aan mijn vape. Ik vind dat een verbetering, maar in de ogen van anderen is dat nog altijd verkeerd. Dat wil ik nog wel begrijpen, maar er werd nooit naar een oplossing gezocht. Antwerp wilde me gewoon kloten.”