Hairemans kijkt toch weer met optimisme naar seizoensvervolg: "Dit Mechelen mag niet in de degradatiezone komen"

Geoffry Hairemans spreekt de optimist in zichzelf aan wanneer hij richting het vervolg van het seizoen kijkt. Vastberaden als hij is om KV Mechelen weg te houden van zware degradatiezorgen.

Hairemans was ook de man die met zijn assist in Kortrijk Mechelen richting halve finales van de beker loodste. "We hoopten wel op een doelpunt nog voor die verlengingen. Als we nog een halfuur door moesten, met een niet al te grote kern... Met het oog op de superbelangrijke match van komende zaterdag hoopten we het binnen de negentig minuten rond te maken. We zijn blij dat we dat hebben kunnen doen."

"We hebben daar natuurlijk ook geen extra druk op gelegd", vertrouwt Hairemans ons toe in een exclusief gesprek. Dan ga je misschien wat forceren en loop je op een tegenaanval. Hopelijk geeft ons het wat vertrouwen naar het weekend dat we toch binnen de negentig minuten hebben kunnen winnen. Kortrijk is toch wel een heel stugge ploeg en had zijn laatste drie matchen gewonnen. Het was zeker niet gemakkelijk."

We moeten niet alles negatief bekijken

"Als we karakter tonen en zo spelen, gaan we nog veel punten pakken", voorspelt de voormalige Antwerp-speler. Toch een optimistische blik dus richting toekomst? "Dat moet. We moeten niet alles negatief bekijken. Oké, uit bij Zulte Waregem speelden we echt een slechte match. Maar bijvoorbeeld onze thuismatch tegen Cercle winnen we gewoon als we die penalty binnenschieten. In die match hadden we ook de beste kansen."

Het is dus kwestie voor iedereen bij KVM om de mouwen op te stropen en verantwoordelijkheid te nemen. "Oké, we hebben een moeilijk seizoen en moeten op heel veel jonge gasten rekenen. Voor hen is het natuurlijk ook wel leuk dat ze erbij zijn. We gaan het positief bekijken, er hard voor vechten. Dit Mechelen mag niet in de degradatiezone komen."