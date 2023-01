Defour trekt naar Sclessin, net als op jammerlijke 25 januari 2015: "Tifo was wansmakelijk, geen echte voetbalwedstrijd"

Steven Defour trekt vanavond als tegenstander naar Sclessin. Als T1. Wanneer hij dat als speler deed op 25 januari 2015, liepen de zaken behoorlijk uit de hand. Een terugblik op het Standard-verleden van de KV Mechelen-trainer.

Als Anderlecht-speler keerde Steven Defour in 2015 terug naar Sclessin en daar kreeg hij een vijandige tifo te zien. "Die tifo was wansmakelijk. En de wedstrijd zelf, dat was geen wedstrijd om echt te voetballen. Veel dingen konden beter: mijn eigen reacties en ook de acties van mensen die alles in goede banen moesten leiden."

© photonews

Defour haalt zijn eigen houding aan: daar is hij in gegroeid. "Met ouder te worden begin je dingen anders te bekijken." Eerder kende Defour als speler van Standard dan misschien weer net de mooiste periode uit zijn carrière. "Het mooiste wat er is, is kampioen spelen met een ploeg. Een individuele bekroning is ook mooi, maar als collectief de titel pakken is een grote ontlading."

Je ziet dat het niet zo makkelijk is om prijzen te pakken

Als jonge gast leek de wereld toen aan zijn voeten te liggen. "Op dat moment vind je dat normaal en denk je dat je nog prijzen gaat pakken. Dan zie je dat het toch niet zo makkelijk is. Ik ben ook twee keer kampioen gespeeld met Porto. Dat was als topfavoriet: iedereen vond dat normaal, dat leek logisch. Je moet het dan wel nog altijd doen."

In de duels tussen Standard en Anderlecht liepen de emoties en gemoederen destijds ook vaak hoog op. In negatieve zin. "Bij Standard hadden we een sterk gevoel van 'wij tegen de rest'. Dat werd ook door iedereen uitgespeeld. Die fase met Witsel en Wasilewski: iedereen had het vuur mee opgepookt en heeft daar een verantwoordelijkheid in."