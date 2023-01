Waarom KV Mechelen nog altijd de drie punten niet heeft van match op Charleroi

Op 12 november 2022 werd de wedstrijd tussen Charleroi en KV Mechelen definitief gestaakt in de 67ste minuut.

Het stond toen 1-0 voor Sporting Charleroi, maar de fans gooiden drie keer vuurwerk en tennisballen op het veld als protest tegen het clubbestuur. Twee maand later is er nog altijd geen uitspraak in de zaak.

De beslissing over deze zaak is door de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal uitgesteld naar 10 maart, binnen een kleine twee maand dus. Vooral het feit dat de supporters van de winnende ploeg de match onderbraken is een struikelblok.

Volgens advocaat Thierry Lammar moeten de supporters van KV Mechelen zich geen zorgen maken en zal de club wel degelijk de drie punten toegekend worden. “De uitspraak is nog niet gedaan omdat de Disciplinaire Raad het vooral wil hebben over de objectieve aansprakelijkheid van de clubs”, zegt hij aan Gazet van Antwerpen.

“De vraag gaat in deze eerder over: wie moet er nu eigenlijk gestraft worden? De club Charleroi door middel van geldboetes en wedstrijden achter gesloten deuren, of de individuen onder de supporters die bij de incidenten betrokken waren. KV Mechelen treedt hier eerder op als betrokken partij, net zoals de scheidsrechter. Over de toekenning van de drie punten is weinig twijfel. Normaal gezien gaan die wel naar KV Mechelen. Al kan je dat nooit met zekerheid zeggen natuurlijk.”