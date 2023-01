Lynen keert terug naar plek des onheils en jaagt met Union op Genk: "Het is goed om eens te achtervolgen"

Union maakt vandaag de verplaatsing naar Cercle Brugge. Voor Senne Lynen de plaats waar vorig jaar het ongeluk toesloeg. Hij scheurde er zijn voorste kruisband. Voor de middenvelder wel een bizar gevoel om er terug te keren.

“Eigenlijk vond ik de wedstrijd thuis tegen Cercle ook al vreemd, puur omdat ik die blessure tegen hen opliep. Maar goed, het kon natuurlijk tegen eender welke ploeg gebeurd zijn. Intussen zijn we al een hele periode verder", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Intussen heeft hij zijn basisplaats heroverd en is hij niet meer weg te denken uit de succesploeg van de Brusselaars. Ze zetten zelfs de achtervolging op Genk in. “Ze spelen al een heel seizoen stabiel, maar het is zake voor hen om dat vast te houden. Het is een beetje het omgekeerde van vorig seizoen: nu zijn wij de jager."

"Genk moet zien dat het niet bezwijkt onder de stress of druk wanneer de play-offs komen en de punten gehalveerd worden. Die druk zal er zeker komen. Of ik liever in de rol van achtervolger kruip dan zoals vorig seizoen afgezonderd bovenin te staan? Nee, ik heb nog altijd liever een voordeel op de rest, maar misschien is het wel eens goed om zelf te kunnen achtervolgen. Al zou ik er zeker niet om malen als we de play-offs kunnen aanvatten met een voorsprong op Genk.