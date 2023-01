"Nieuw elan, iets nieuws geboren in Kortrijk": Kerels leven op hoop én willen extra versterking ophalen in Serie A

KV Kortrijk is opnieuw drie punten rijker in de degradatiestrijd en voelt het nieuwe elan steeds meer toenemen. Toch willen ze zich ook nog steeds gaan versterken.

Kapitein Kristof D'Haene is opnieuw fit bij KV Kortrijk en kan dus in zijn laatste maanden bij De Kerels nog van belang zijn in operatie redding.

"Er zit een nieuw elan in de ploeg. Iedereen toont veerkracht en grinta. Dat verwacht de trainer ook en merk je ook na affluiten. Er is iets nieuws geboren in Kortrijk, daar ben ik blij om", was hij tevreden achteraf.

Kasius

Toch willen ze bij De Kerels nog verder versterken om de redding zeker te vrijwaren. In die optiek denken ze nu aan Denso Kasius, een 20-jarige wingback van Bologna.

Hij speelde nog maar zeven keer mee in de Serie A dit seizoen en zou volgens Italiaanse media mogen vertrekken bij zijn team. Kortrijk zou hem graag huren voor zes maanden.