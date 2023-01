Hugo Broos vindt dat Anderlecht het vanaf de zomer anders moet aanpakken: "Alleen zo komt Anderlecht terug"

Anderlecht zit in slechte papieren, dat ziet ook ex-trainer Hugo Broos.

Anderlecht verloor woensdag in eigen huis met 2-3 van Zulte Waregem en de kloof met eerste degradatieplaats is zo plots maar vijf punten meer. Ook coach Brian Riemer lijkt degradatie niet meer uit te sluiten.

Hugo Broos, ex-speler en ex-trainer van Anderlecht, ziet het met lede ogen aan. "Anderlecht moet zich zorgen maken, ja. Vooral omdat er straks drie ploegen degraderen. Drie ploegen achter je laten in deze vorm, dat is veel", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

Als Anderlecht in eerste klasse blijft, dan moet er volgens Broos een nieuwe aanpak komen. Volgend seizoen moet aangevat worden zonder de verwachting om top drie te spelen of Europees voetbal te halen.

"Stop daarmee. Wees van in de zomer realistisch, en bouw stapje per stapje weer op. Alleen zo komt Anderlecht terug. Ik hoop van harte dat dat gebeurt. Ook in het belang van het Belgisch voetbal", zegt Broos nog.