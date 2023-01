'Standard haalt na Zinckernagel andere speler op bij Piraeus'

Standard is op zoek naar versterking voor het tweede deel van de competitie in de Jupiler Pro League.

Standard huurt dit seizoen Philip Zinckernagel van het Griekse Olympiakos Piraeus. Volgens Griekse media zou nog een andere speler de overstap maken naar Sclessin.

De Grieken zouden instemmen met een uitleenbeurt van middenvelder Aguibou Camara voor de rest van het seizoen.

De 21-jarige Guineeër speelt sinds 2021 in Griekenland. Daarvoor kwam hij uit voor Lille OSC. Of er een aankoopoptie in de deal zit, is niet duidelijk.